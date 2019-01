Criminosos atacam repartições públicas na cidade de Morrinhos

Além dos ataques na Capital e Região Metropolitana, foram registrados ataques criminosos na cidade de Morrinhos (215 km da capital). De forma simultânea, os ataques ocorreram no Fórum de Justiça, escritório da Cagece e na sede do INSS. Houve ainda, uma tentativa frustrada na casa lotérica da cidade. As informações são do Portal Vale do Acaraú.

Os três locais foram alvos de incêndio e pedradas, no escritório da Cagece o portão foi derrubado e outras áreas internas sofreram danos, no INSS atearam fogo e as chamas foram controladas em seguida, já o fórum da cidade houve tentativa de incêndio e as portas de entrada tiveram os vidros danificados. Ainda de acordo com moradores houve troca de tiros. Os ataques tiveram início por volta de meia noite e se prolongaram por uma hora.

Os moradores relatam ainda, que os criminosos tentaram atacar a casa lotérica local, mas a tentativa foi frustrada. A equipe da PM de Morrinhos contou a auxílio do Corpo de Bombeiros da cidade de Marco para controlar os focos de incêndios, o BPRaio da cidade de Acaraú também compareceu a cidade, outras equipes da PM de municípios vizinhos colaboraram com as buscas pelos criminosos.

De acordo com a PM foram detidas quatro pessoas suspeitas das ações, três adultos com idades entre 20 e 29 anos e um adolescente de 17 anos. Um dos suspeitos teve 90% do corpo queimado durante a ação criminosa, ele foi socorrido a uma unidade de sáude de Sobral.

A Delegacia Regional de Acaraú (4ª Região), onde os procedimentos são adotados, informou que o delegado regional, estava em diligência e não poderia fornecer mais detalhes da operação.

Acaraú

Em Acaraú também aconteceram ataques contra o prédio da Guarda Municipal, eles usaram coquetéis molotov, mas os artefatos falharam. Logo depois eles tentaram utilizar o artefato contra a Agencia do Banco do Nordeste da cidade, mas também não obtiveram êxito. A Polícia intensificou o patrulhamento da cidade em locais vulneráveis.