Criminosos explodem bomba em concessionária na Avenida Washington Soares

Posted on

Criminosos explodiram uma bomba em uma concessionária de veículos Honda, no 11º dia seguido da onda de violência no Ceará. A concessionária fica na Avenida Washington Soares. Parte do teto foi danificado e o artefato atingiu alguns veículos.

Logo após o ocorrido, viaturas iniciaram diligências na região e três pessoas foram presas suspeitas de explodir a concessionária. O crime ocorreu por volta das 5h30 da manhã. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, numa rede social. Segundo Costa, dois suspeitos foram baleados durante a abordagem da polícia. Eles estavam em um veículo clonado que havia sido roubado recentemente.