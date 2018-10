Criminosos explodem posto de atendimento do Bradesco em Monsenhor Tabosa

Um grupo fortemente armado explodiu, por volta das 3h da manhã desta quarta-feira, 31, o posto de atendimento do banco Bradesco do município de Monsenhor Tabosa, no Sertão de Crateús, localizado na rua Major Ventura, no centro da cidade.

Segundo relatos de moradores, que acordaram assustados com o forte barulho de tiros, a ação criminosa durou cerca de 40 minutos. O local onde funciona o posto do Bradesco ficou destruído com a explosão. Ainda de acordo com os moradores, os criminosos roubaram o dinheiro do único caixa eletrônico que havia no posto e fugiram. O cofre, segundo moradores, havia sido abastecido horas antes.

Enquanto um parte do grupo explodia o posto de atendimento, outra parte do bando atirou contra a fachada do destacamento policial da cidade, impedindo os policiais de deixaram o local. Os PMs tentaram revidar os tiros, mas os criminosos fugiram por dois acessos diferentes da cidade.

Reforços policiais deslocados de cidades vizinhas permanecem em Monsenhor Tabosa na tentativa de localizar os assaltantes.

Colaborou Diassis Lira, correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior)