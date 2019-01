Criminosos incendeiam posto de combustível na 21ª noite de ataques

Criminosos queimaram uma van em Fortaleza nesta quarta-feira, 23, incendiaram um posto de combustível em Caucaia e um carro na cidade de Pindoretama, durante a noite dessa terça-feira, 22.

Além das ações criminosas, o esquadrão antibombas foi acionado após uma suspeita de explosivos em um terminal de ônibus da capital. A violência no estado chegou ao 22º dia seguido.A

Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 237 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses. As ações começaram em Fortaleza e se espalharam para a Região Metropolitana e diversas cidades do interior. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou que 412 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas.

Para tentar conter os ataques, o governo estadual convocou 1.200 policiais militares da reserva para reforçar a segurança nas ruas. O Ministério da Justiça enviou agentes da Força Nacional e reforço da Polícia Rodoviária Federal para o estado. Policiais militares e agentes penitenciários de outros estados brasileiros também foram deslocados ao Ceará após o início dos crimes.