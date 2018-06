Criminosos passam atirando em ruas de bairro em Fortaleza e deixam quatro feridos

Nas Goiabeiras, os suspeitos armados atiraram contra um rival durante a noite na Rua Morro Branco, de acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS). O homem foi atingido no tórax e na virilha.

Foi o segundo caso de tiroteio com vítimas na capital nesta sexta-feira. No início da manhã, um homem morreu e outro foi baleado durante uma tentativa de chacina contra um grupo de jovens que assistia ao jogo entre Brasil e Costa Rica no Bairro São João do Tauape.