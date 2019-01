Criminosos queimam ônibus no Canindezinho

Posted on

A calmaria aparente na noite dessa quarta-feira em Fortaleza foi quebrada com mais uma ocorrência contra coletivos. Criminosos incendiariam um ônibus no bairro Canindezinho, por volta das 19h45.

O coletivo foi parado por dois homens que estavam em uma moto em frente à Escola Municipal Jornalista Demócrito Dummar, na rua Euclides Paulino Barroso.

Eles obrigaram o cobrador e o motorista a descerem do veículo, espalharam combustível, atearam fogo e fugiram. Ninguém foi preso. O ataque aconteceu no fim da linha do carro 346-Jardim Fluminense, em frente