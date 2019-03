Crise entre Planalto e Congresso não dá sinais de trégua e líder do governo põe mais lenha na fogueira

Sinais de crise politica entre aliados do Palácio do Planalto e Congresso Nacional não dão sinais de trégua. O líder do Governo Major Victo Hugo falou que esta semana seria de reaproximação, mas em mensagens nas redes sociais, ao corroborar com as criticas do presidente Jair Bolsonaro a velha política, acabou aumentando a crise. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado), Carlos Silva traz mais informações. Confira no anexo abaixo: