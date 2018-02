Cruzeiros trazem mais de 11 mil passageiros ao Ceará este ano

O Ceará já recebeu este ano 11.300 turistas estrangeiros vindos de sete cruzeiros que pararam no Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe, em Fortaleza. O número representa 85% do total de visitantes que vieram ao Estado em navios durante todo o ano de 2017. Nesta quarta-feira (21), mais um navio chega à capital cearense. Cerca de 1.200 visitantes a bordo do navio Prinsedam desembarcam às 8h30 no Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe.

Será o oitavo cruzeiro que chegará ao Ceará este ano, trazendo 462 norte-americanos, 90 canadenses, 47 ingleses e 24 australianos, dentre outras nacionalidades. Na sexta-feira (23), será a vez do navio Silver Muse desembarcar em Fortaleza. Para que os turistas consigam aproveitar da melhor forma possível a curta estadia em Fortaleza, eles serão recepcionados em ação da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), que distribuirá mapas, guias bilíngues e brindes. De Fortaleza, o Prinsedam segue para Santarém (PA).

Até abril, o Ceará deve receber cerca de 8 mil turistas que virão em cinco cruzeiros, totalizando 19 mil visitantes e batendo o recorde de 2015, quando o Estado recebeu 18.500 passageiros no Porto do Mucuripe. A maioria dos turistas é da Inglaterra (43%), dos Estados Unidos (28%), do Canadá (10%) e da Alemanha (9%). “Hoje somos passagem e a movimentação de turistas é importante para a cidade, já que eles passam cerca de um dia aqui”, ressalta o titular da Setur, Arialdo Pinho.

Ele aponta que a tendência é de crescimento, já que o Governo Federal está fazendo a licitação da dragagem do Terminal de Passageiros do Mucuripe. A partir dessa licitação, será possível trabalhar o alfandegamento para venda de passagens de embarque e desembarque no Ceará. “Assim os cruzeiros vão poder partir daqui ou encerrar no Ceará. Nossa pretensão é, no prazo de dois anos, receber de 50 a 60 navios por ano”, conclui o secretário.

Com informações da Setur