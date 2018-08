Cumbuco e Urucutuba serão beneficiados com pavimentação

Mais duas regiões de Caucaia serão beneficiadas com melhorias da malha viária. Através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a Prefeitura executará obra de pavimentação na comunidade da Urucutuba e no Cumbuco. O investimento total será de R$ 750.199,99.

O contrato de repasse do recurso federal já foi assinado pelo prefeito Naumi Amorim e pelo titular da Seinfra, Kleber Correia, na sede da Caixa Econômica Federal em Fortaleza. A verba será liberada pelos ministérios do Turismo e das Cidades.

A intervenção no Cumbuco será nas ruas de acesso ao Centro de Apoio ao Turista (CAT). As vias da comunidade da Urucutuba que serão beneficiadas ainda estão em processo de definição pela Seinfra.

“A gente está montando várias frentes de trabalho para melhorar a situação de ruas e avenidas de toda a Caucaia. Tem obra que é com recurso próprio, tem obra que é em parceria com o Governo do Estado e tem obra que é em parceria com o Governo Federal. Em breve, a população vai sentir a diferença”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

SINALIZE

No próximo dia 31 de agosto, Caucaia começa a receber as obras de pavimentação do Programa Sinalize. A Prefeitura receberá 70 mil metros quadrados de asfalto e sinalizações horizontal e vertical para reduzir acidentes e promover uma melhor convivência no trânsito.

