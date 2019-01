Cumbuco registra ocupação da rede hoteleira acima da média do Ceará

Posted on

Mundialmente conhecida pela beleza natural e ocorrência de bons ventos que favorecem a prática de esportes náuticos, a praia do Cumbuco está encerrando a primeira quinzena de 2019 com uma excelente notícia para Caucaia.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SetCult), a taxa de ocupação da rede hoteleira na região alcançou nessa quinta-feira (10/1) 81%. O índice está 7,5 pontos percentuais acima da média registrada em todo o Ceará (73,5%).

No comparativo direto, Cumbuco superou as praias de Aracati (68,6% de ocupação) e Beberibe (58%), ambas do Litoral Leste.

Nós temos divulgado Caucaia em feiras nacionais e internacionais, melhorado acessos e feito investimentos importantes na cidade. Isso atrai a atenção tanto do investidor quanto do turista, pontua o prefeito Naumi Amorim.

COM PREFEITURA DE CAUCAIA