Cúpula do G20 se reúne hoje na Argentina

O presidente do Brasil, Michel Temer, desembarcou no início da noite de quinta-feira, 29, em Buenos Aires, para participar da reunião de cúpula do G20.

A agenda de Temer prevê nesta sexta um encontro informal com os líderes do Brics, grupo formado por Brasil, China, África do Sul, Índia e Rússia. À tarde, ele deve se reunir com os primeiros-ministros de Singapura, Lee Hsien Loong, e da Austrália, Scott Morrison. Mais tarde, Temer deve comparecer a um jantar em homenagem aos líderes do G20 oferecido pelo presidente da Argentina, Maurício Macri.

De acordo com o Itamaraty, na cúpula deste ano, o Brasil “reiterará seu compromisso com a democracia e com as reformas econômicas, no plano doméstico, bem como com a defesa do diálogo e do multilateralismo, no plano externo”.

No começo de novembro, Temer disse que convidou o presidente eleito Jair Bolsonaro para acompanhá-lo. “Disse a ele que, quando ele queira, nós poderemos ir juntos para o exterior”, afirmou Temer após encontro com Bolsonaro.