Curso de formação deve capacitar até 500 conselheiros em Caucaia

Começou nesta quinta-feira (17/1) na Faculdade Terra Nordeste (Fatene) o curso de formação para conselheiros em saúde do município de Caucaia. Demandada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capacitação visa a relevância dos conselhos locais de saúde no processo de participação e controle social, e deve contemplar cerca de 500 agentes.

Com carga total de 20 horas, o curso beneficiará 12 turmas nos turnos da manhã e tarde, abordando os temas: Controle social e a política municipal de saúde; Controle, participação e a identidade pessoal e social; Conselhos Locais – Sujeitos coletivos.

Essa formação tem como objetivo de fazer com que os conselheiros compreendam qual é a formação simbólica dos conselhos e como podem fomentar o processo de diálogo entre a gestão da SMS e comunidade, no sentido em que as pessoas se apropriem da saúde”, explicou a psicóloga e professora Rozane Alencar.