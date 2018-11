Curso de Linha de Produção tem aula inaugural em Caucaia

Dando continuidade ao programa Jovem Aprendiz em Caucaia, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem) iniciou na quinta-feira (01) o curso de Linha de Produção. A aula inaugural foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME) e contou com a participação de mais de 20 alunos.

Conforme a titular da Setem, Laís Sales, ao todo 80 jovens serão contemplados com a abertura desta nova capacitação. “Acredito que seja uma das experiências mais importantes dos alunos porque eles adquirem experiência profissional, conteúdo educacional e ainda podem ser efetivados pelas empresas participantes.”

Duzentos jovens passaram pelo programa desde 2017 e tiveram a oportunidade de uma nova perspectiva profissional. Em 2018, mais de três mil inscrições foram efetuadas na Setem. Antes, eram ofertados cursos de Comércio e Administração. Agora, com o novo curso de Linha de Produção, a pasta atenderá a uma nova demanda no município.

Para Alexandre Fonseca, diretor da Setem, é gratificante ver os alunos do cursos serem efetivados em várias funções nas empresas. “Os alunos são os futuros contratados no mercado de trabalho. Eles têm uma grande oportunidade de entrar num programa de qualificação profissional com carteira assinada e oportunidade de sair contratados.”

Aline Mesquita, aluna da nova turma de Linha de Produção, acredita que a experiência “é muito rica na vida de cada um”. “Agora vou me dedicar para ser uma boa aprendiz e, desta forma, adquirir experiência e quem sabe já sair empregada do curso.”

COM PMC