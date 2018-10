CVT Maranguape recebe caravanas escolares na SNCT 2018

O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Instituto Centec, em Maranguape, recebe, nos dias 25, 26, 30 e 31 de outubro de 2018, das 13h30 às 16h30, caravanas de escolas públicas municipais para celebrarem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018 que, este ano, tem como tema “Ciência para a Redução das Desigualdades”.

O CVT instigará os estudantes a conhecer o mundo da ciência com atividades nos laboratórios de biologia, física e matemática por meio de experimentos sobre: a extração de DNA, sólidos geométricos e condução de calor e no gerador de Van de Graff. Além disso, haverá uma palestra sobre o tema do evento para os visitantes.

Já estão agendadas as escolas Paulo Sarasate, Manoel Rodrigues e Estado do Rio Grande do Norte. Caso alguma instituição de ensino queira agendar a sua caravana, é só entrar em contato com a unidade do Centec em Maranguape através do telefone (85) 3341-3355 ou pelo e-mail cvt_maranguape@centec.org.br.

Com informação do Governo do Estado do Ceará