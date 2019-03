Da Capital ao Interior: Beto elogia Cid sobre difusão da Reforma da previdência

O senador Cid Gomes (PDT), durante debate na Assembléia Legislativa, propôs que os vereadores dos 184 municípios do Ceará seguissem o exemplo da Assembléia Legislativa e passe a discutir com a população as mudanças da Reforma da Previdência Social.

Beto Almeida avalia a proposta do senador Cid Gomes como “certeira”. Para ele, além de pulverizar o debate, isto é, levar a discussão para todos os cantos do Estado do Ceará, com isso Cid também descentralizou a discussão, afirmando que não pode ficar restrito ao Congresso Nacional.

” É importante a multiplicação dos debates. […] Não permitiremos, sob nenhuma hipótese, que os direitos adquiridos explicitados na Legislação sejam alterados”, defendeu Cid sobre a difusão da discussão sobre a Reforma.

Confira a notícia na íntegra com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles: