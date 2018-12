Danilo Forte anuncia ter recebido convite para assumir Secretaria Especial do Nordeste

O deputado federal Danilo Forte (PSDB), que, neste ano, não conseguiu se reeleger para o terceiro mandato, anunciou, nesta terça-feira, 4, por meio da assessoria de imprensa, que recebeu convite do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durante reunião da bancada do PSDB, em Brasília, para assumir a Secretaria Especial do Nordeste no Governo Bolsonaro.

De acordo com a assessoria de Danilo, parlamentares presentes ao encontro o aplaudiram pela escolha. Danilo expôs que se sentia honrado com o convite.

Fico honrado com o convite e, principalmente, por poder continuar trabalhando na elaboração de elementos capazes de diminuir o desequilíbrio regional que o País persiste em conviver, como fizemos ao defender o Novo Pacto Federativo na Câmara dos Deputados, comemorou o parlamentar.

Danilo ficará responsável, de acordo com as atribuições do cargo, por fazer a integração política entre o Governo Federal e o Nordeste brasileiro, Região onde o presidente eleito alcançou a menor votação no primeiro e segundo turno da eleição.

A Secretaria, segundo, ainda, a nota da assessoria de Danilo Forte, deverá apresentar demandas, trabalhando ações de combate à seca e atração de investimentos para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste.

O futuro ministro da Saúde, Henrique Mandetta, convidou a ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Dra. Mayra Pinheiro, para assumir a Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde (SGTES).

A médica sugeriu que o nome do programa “Mais Médicos” seja alterado para “Mais Saúde”. Filiada ao PSDB, Mayra disputou, em 2018, uma vaga ao Senado Federal, e somou 882.019 votos, ocupando a quarta posição, atrás de Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (PROS) – eleitos, e Eunício Oliveira (MDB), que não conseguiu renovar o mandato.