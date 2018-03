Ministro da Segurança analisa dados da violência no Ceará em reunião com Danilo Forte

Em Brasília, o deputado Danilo Forte (DEM-CE) reforçou a necessidade de atenção por parte do Governo Federal para resolver o problema da violência no Ceará. O parlamentar participou nessa terça-feira (20) de uma reunião com o ministro Raul Jungmann e apresentou dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O estudo aponta que entre 2016 e 2017 a taxa de homicídios com letalidade violenta no Rio de Janeiro aumentou 7,5%, enquanto no Ceará cresceu alarmantes 50,7%. Outro dado mostra que comparando janeiro de 2017 com o mesmo mês de 2018 o Rio teve aumento de 7,6% da taxa de homicídios enquanto no Ceará o percentual subiu 38% e em Pernambuco caiu 6%. “O Ceará está registando o maior crescimento de mortes violentas em todo o Brasil e não adianta dizer hoje que o Estado gasta muito com segurança pública. Tem que gastar o necessário para fazer o enfrentamento contra o crime. Não tenho dúvida de que o secretário André Costa é capaz e corajoso, mas as amarras que estão colocadas são muitas e precisamos de apoio efetivo”, destaca Forte ao ressaltar que do primeiro mês do ano até está quarta-feira (21), o Ceará já contabilizou 1.210 homicídios violentos.

Com informação da A.I