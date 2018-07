Danilo Forte viabiliza mais de R$ 1 milhão para Aracoiaba

Após participar de audiências com o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Leonardo Góes, o deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) conseguiu confirmar, na última quarta-feira (4), o empenho de R$ 1.050.000 para pavimentação de estrada vicinal ligando a comunidade de Baixio ao assentamento de Nova Assunção, no município de Aracoiaba.

“São recursos para melhorar a infraestrutura local e a qualidade de vida dos assentados dotando a comunidade de condições dignas de acesso e mobilidade, tanto para benefício da população quanto dos produtores locais”, destaca Danilo Forte.

Com Ascom