Datafolha aponta que Ibaneis deve ser eleito governador do DF

A pesquisa Datafolha mostra que Ibaneis Rocha (MDB) chega ao encerramento da campanha com 40 pontos percentuais à frente do governador Rodrigo Rollemberg (PSB) nas intenções de voto. Ele segue isolado na liderança, embora a diferença entre os dois adversários tenha diminuído.

Ibaneis tinha 75% dos votos válidos em levantamento divulgado no dia 18 deste mês. Oscilou para 74% na última quinta-feira (25) e agora caiu para 70%. Rollemberg estava com 25% no dia 18, oscilou para 26% na quinta e agora aparece com 30% dos votos válidos.

O cálculo de votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos. A Justiça Eleitoral considera apenas os votos válidos na apuração das eleições, e é dessa forma que o resultado oficial é divulgado.

Considerando o total de votos, Ibaneis tem 62%, contra 26% de Rollemberg. Brancos e nulos somam 7%. Outros 5% não souberam responder. O Datafolha também avaliou a certeza do eleitor em relação ao voto. Do total de entrevistados, 88% afirmam que já estão totalmente decididos. Para 12%, o voto ainda pode mudar.

O levantamento registrado sob o número DF-08579/2018, foi realizado entre sexta-feira (26) e este sábado (27), foi contratado pela Folha e a TV Globo e ouviu 2.153 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Ibaneis teve 41,97% dos votos válidos, enquanto Rollemberg alcançou 13,94%.