Datena será candidato ao Senado

O apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz Datena, vai se candidatar ao Senado pelo DEM nas eleições deste ano. O próprio Datena confirmou a informação na manhã desta quarta-feira, 27, ao Jornal O Globo. Ele deve integrar a coligação do ex-prefeito da capital João Doria (PSDB), mas não deu mais detalhes sobre sua candidatura.

“Pode confirmar, mas não posso adiantar nada antes do lançamento oficial”, disse. O partido reservou uma sala no Hotel Intercontinental, na região central de São Paulo, para o anúncio na quinta-feira, 28. Em maio, uma pesquisa do Ibope/Band mostrou que o apresentador tinha 24% das intenções de voto, atrás do vereador Eduardo Suplicy (PT), com 30%. Neste ano, cada Estado elege dois senadores. Em 2016, Datena cogitou entrar na disputa para a Prefeitura de São Paulo, mas desistiu.

Com informações do Jornal O Estado de São Paulo