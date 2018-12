De olho na Articulação Política, Guimarães afirma que convite não se recusa e admite cumprir missão dada por Camilo

O deputado federal José Nobre Guimarães admitiu, ao conversar com o correspondente do Jornal Alerta Geral, em Aracati, Aurélio Santos, cumprir qualquer missão que venha a ser dada pelo Governador Camilo Santana (PT).

O site cearaagora antecipou, na última quinta-feira, 7, que Guimarães recebeu convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado. Guimarães nega o convite, mas como homem público não recusará missão, o que pode ser entendido, também, como cargo.

Ninguém recusa convite de governador, ainda, mais do mesmo partido, ainda mais pelo governo extraordinário que o governador realiza. Eu fui reeleito e quero cumprir um mandato de quatro anos, mas quem está na vida pública, como nós, como eu, não pode dizer isso: ah, eu não vou fazer isso. Depende do momento, depende das construções, expôs Guimarães, que, em 2018, conquistou o quinto mandato consecutivo na Câmara Federal ao receber 173.039 votos.

Guimarães disse, ainda, que tem conversado muito com o Governador Camilo sobre a recomposição de forças para o segundo Governo.

É o segundo mandato, tem que compartilhar com outras forças políticas e, evidentemente, eu estou à disposição na hora que o governador…para qualquer missão que o governador assim achar necessário, afirmou o deputado petista, que, entre aliados, é tido como possível integrante do secretariado estadual no segundo mandato de Camilo Santana.

Ao revelar a agenda de conversas com Camilo, José Nobre Guimarães disse, ainda, que é preciso uma recomposição de forças, mais inovação e mais diálogo com a população.

Nós representamos um projeto no Estado do Ceará. Temos, assim, que recompor isso em cada cidade. É um segundo mandato, inovar muito, fazer novos investimentos e dialogar com o conjunto do Estado, observou o parlamentar.

Fontes ouvidas pela reportagem confirmaram as articulações para Guimarães entrar no secretariado de Camilo, mas, como há diálogo e ponderações, Guimarães se sentiria mais à vontade na articulação política do Governo. A pouco menos de 20 dias para assumir o segundo mandato, Camilo Santana ainda não declinou nomes de quem comporá o primeiro escalão da nova administração estadual que começa no dia primeiro de janeiro de 2019.

A conversa do radialista Aurélio Santos, da Rádio FM Canoa, com o deputado federal José Nobre Guimarães, foi veiculada, nesta quarta-feira, 12, no Jornal Alerta Geral.