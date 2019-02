De saída do governo, Bebianno desabafa: ‘O desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça’

De saída do governo de Jair Bolsonaro , o ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, publicou um texto na madrugada deste sábado, em seu perfil no Instagram, em tom de desabafo: “O desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça”. A mensagem, atribuída ao escritor Edgard Abbehusen, acrescenta: “Saímos de qualquer lugar com a cabeça erguida ao carregar no coração a lealdade”.

Bebianno não cita o nome do presidente na publicação.

Após uma semana turbulenta em que articulou para se manter no cargo, Bebianno decidiu, após uma conversa dura com o presidente Jair Bolsonaro, deixar o governo. Ele recusou o convite para ocupar a diretoria de uma estatal ou um cargo menor na estrutura federal. Em um diálogo tenso, com ataques de ambos os lados, o ministro teria dito que a oferta era uma demonstração de “ingratidão”.

O texto publicado por Bebianno nas redes sociais tentaria exaltar a lealdade nas relações humanas.

“A lealdade constrói pontes indestrutíveis nas relações humanas. E repare: quando perdemos por ser leal, mantemos viva nossa honra”, diz o trecho da mensagem.

Sem mencionar o presidente Bolsonaro em nenhum ou fazer qualquer comentário, a postagem diz que a lealdade “conduz os passos das pessoas que jamais irão se perder do caminho”, “nas turbulências” e “circunstâncias.”