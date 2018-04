De volta a política, Domingos Filho filia-se ao PSD e visa eleições deste ano

Em seu primeiro compromisso após autorização para se candidatar nas eleições de outubro, Domingos Filho participa em Maracanaú, nesta sexta-feira, 6, da filiação do vice-prefeito Roberto Pessoa, do prefeito Firmo Camurça, da deputada Fernanda Pessoa e do ex-governador Lúcio Alcântara, ao PSDB. Os quatro vão deixar o PR para reforçar a equipe de oposição ao governador Camilo Santana.

Já Domingos Filho filiou-se ao PSD na última terça-feira, logo após a juíza Maria de Fátima Bezerra Facundo lhe conceder tutela de urgência que lhe permitiu se filiar a partido e concorrer às eleições. O PSD é presidido pelo seu filho, Domingos Neto, deputado federal em seu segundo mandato e em campanha rumo ao terceiro, também presente ao evento. O PSD conta atualmente com 20 prefeitos.

O retorno de Domingos Filho aos palcos da política foi recebido calorosamente durante a filiação em Maracanaú por todos os presentes, como o presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati, deputados federais, como Raimundo Gomes de Matos, Genesias Noronha e Danilo Forte, além dos deputados estaduais Capitão Wagner, Carlos Matos, Fernanda Pessoa, Lúcio Alcântara e lideranças em geral. Todos foram unânimes em destacar o reforço do ex-presidente da Assembleia na oposição, pela sua habilidade e experiência no cenário político.

Na cerimônia de filiação, Domingos Filho falou da sua satisfação de retornar ao seu antigo habitat, onde sempre foi recepcionado com respeito e onde esteve por mais da metade da sua vida.

Em sua fala, Filho ressaltou ainda que a oposição tem a felicidade de ter boas opções para ofertar a população cearense para o pleito que se avizinha, como o senador Tasso Jereissati, e os deputados estaduais Capitão Wagner e Roberto Pessoa.

O encontro reuniu centenas de lideranças de todo o Estado. Contou ainda com parlamentares do Solidariedade, PROS, PSD, PSDB e com negociações avançadas para contar ainda com o DEM.