Debate sobre reforma da Previdência na AL desperta atenção dos parlamentares

O debate sobre a reforma da Previdência, cujo projeto tramita no Congresso Nacional, ganha mais uma etapa nesta sexta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Ceará. O debate, marcado para às 9h, no Auditório Murilo Aguiar, contará com a participação de parlamentares da Casa, do ex-ministro Ciro Gomes, do senador Cid Gomes (PDT) e dos deputados federais André Figueiredo (PDT) e Mauro Filho (PDT).

A reforma (PEC 6/19) tem mobilizado a sociedade e o Parlamento brasileiro. A reunião na AL atende requerimento dos deputados Evandro Leitão (PDT) e Romeu Aldigueri (PDT). Segundo Evandro, “aprofundar questões como a idade mínima para a aposentadoria, o tempo de contribuição, o cálculo do benefício e o limite progressivo entre aposentadorias e pensões, entre outros pontos, é dever da nossa sociedade.”

Foram convidados representantes de diversas entidades: Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público (MP), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, União dos Vereadores do Ceará (UVC) e Associação dos Municípios do Ceará (Aprece).

O deputado estadual Salmito Filho (PDT), também destacou a realização do debate sobre a reforma da Previdência. O comentário ocorreu durante o pronunciamento do deputado Romeu Aldigueri (PDT), no primeiro expediente da sessão plenária dessa quinta-feira. O parlamentar enalteceu o PDT, idealizador do evento, por estar buscando construir o debate e discutir com a academia e com economistas.

“É muito importante não ser contra, por ser contra. Todas as reformas de governos anteriores, de diferentes partidos, inclusive de adversários, são semelhantes“, destacou Romeu.