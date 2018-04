Debates sobre o fortalecimento do turismo unem municípios do Litoral Oeste

O prefeito Naumi Amorim participou nesta terça-feira (10) da segunda etapa do I Fórum de Debates do Fortalecimento do Turismo no Litoral Oeste. O evento aconteceu em São Gonçalo do Amarante e reuniu o prefeito daquela cidade, Cláudio Pinho, e secretários de turismo dos cinco municípios integrantes do colegiado. Também integram o grupo: Paracuru, Paraipaba e Trairi.

A primeira etapa do Fórum ocorreu em Caucaia, em fevereiro deste ano. Os gestores debateram hoje a ata de criação e de instalação do colegiado e aprovaram a proposta de um calendário anual de reuniões. Outra temática estudada foi a apreciação crítica de minuta de Regimento Interno, além da ideia de Comissão Técnica Permanente para o Fórum.

Também foi abordada a identificação de datas marcantes e de um evento turístico-cultural para os municípios integrantes do grupo. A divulgação de eventos nacionais e internacionais direcionados ao setor turístico e a participação conjunta dos membros foi outro ponto discutido.

Conforme Naumi Amorim, é muito importante as cinco cidades pensarem em conjunto no sentido de desenvolverem o turismo regional de forma mais organizada, segura e voltada para agregar valor a um setor tão importante para a economia. “Estamos de braços dados para que se consiga melhorar o setor turístico. As portas estão abertas para integrar eventos, divulgação e demais ações que possam trazer uma evolução para este grupo de cidades”, disse ele.

Já Cláudio Pinho afirmou que a união das gestões para discutir o futuro da região tem um significado especial. “O crescimento e o desenvolvimento deve ser de todos. É fundamental fomentar o turismo e integrar os participantes para fortalecer a maior indústria sem chaminé do mundo e poder deixar os recursos para gerar mais empregos e renda dos municípios que compõem a costa oeste.”

Paulo Guerra, secretário Municipal do Turismo e Cultura de Caucaia e coordenador geral do Fórum, acredita que a união das cidades, dos prefeitos, das comunidades e dos empresários do setor é de fundamental importância para o sucesso do fortalecimento do turismo no Litoral Oeste. “Respeitamos as decisões de cada município, mas juntos poderemos atingir os objetivos comuns de forma mais plena e satisfatória para todos”, destacou.

Seguindo o cronograma, os próximos encontros acontecerão em Paracuru, Paraipaba e Trairi.

Com informações da PMC