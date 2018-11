Decisão do ministro Gilmar Mendes confirma cassação do prefeito Carlos Windson

Windson havia conseguido com o próprio Gilmar Mendes, a concessão da liminar determinando a suspensão do processo de sua cassação definida pelo parlamento municipal.

Ele foi cassado após uma comissão processante investigar e constatar irregularidades na aplicação dos recursos públicos do Município, a Câmara cassou, por 11 votos a 4, o seu mandato e empossou no cargo de prefeito, 24 horas depois, o vice Fred Rego (PSDB).

Antes da decisão do Ministro do STF, Windson já tinha perdido ações na Justiça de Tauá e no Tribunal de Justiça para se manter no cargo.

No seu primeiro mandato como prefeito Carlos Windson, em apenas um ano e meio a frente da Prefeitura de Tauá, foi alvo de uma operação da Polícia Civil e Ministério Público Estadual que constatou irregularidades na contratação do transporte escolar e enfrenta, também, a insatisfação de servidores por conta de atraso de salários.