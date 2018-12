Decon Viajante nos bairros divulga nova programação para dezembro

Com o início das férias e do período de alta estação em Fortaleza, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), dá continuidade, nesta semana, ao projeto “Decon Viajante” nos bairros da Capital.

A nova programação de dezembro prevê atendimento, nesta quarta-feira (05/12), na Arena Castelão, no bairro Castelão. Na quinta (06/12), será a vez do Lago Jacarey, no bairro Cidade dos Funcionários As duas ações acontecerão das 16h30 às 20h30, nos respectivos dias. Inicialmente prevista para acontecer nesta terça-feira (04/12), a visita ao bairro José Walter foi adiada e a nova data será divulgada posteriormente.

A equipe do Decon realizará atendimento especializado aos cidadãos, permitindo que eles tirem dúvidas, registrem reclamações contra fornecedores de produtos e serviços, bem como denunciem estabelecimentos que acreditem descumprir a lei. Durante o mês de novembro, o Decon Viajante já visitou os bairros Meireles, João XXIII e Fátima.

Confira o novo calendário:

05/12 – Castelão, na Arena Castelão, das 16h30 às 20h30

06/12 – Cidade dos Funcionários, no Lago Jacarey, das 16h30 às 20h30

*A data da visita ao bairro José Walter será divulgada posteriormente.

