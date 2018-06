Decretado ponto facultativo nesta sexta-feira em Caucaia

Em decorrência da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018, o prefeito Naumi Amorim decretou para esta sexta-feira, 22, ponto facultativo na administração municipal direta e indireta de Caucaia. A medida consta no Diário Oficial do Município.

A medida não afeta, no entanto, o funcionamento dos chamados “serviços essenciais”. Isso significa que funcionarão normalmente: o Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, a Maternidade Santa Terezinha, as UPAs do Centro e da Jurema, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e as rotas de limpeza urbana.

Por outro lado, postos de saúde, órgãos administrativos da Prefeitura e a rede municipal de ensino não funcionarão. O expediente volta ao normal na próxima segunda-feira, 25.

Com informações da Prefeitura de Caucaia