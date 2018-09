Decreto garante continuidade da Operação Carro-pipa em Caucaia

Essencial para as comunidades do sertão e de difícil acesso, a Operação Carro-Pipa está garantida em Caucaia. Após a Defesa Civil articular a retomada do fornecimento, interrompido em junho pelo Governo Federal, os trabalhos agora têm respaldo de lei.

O prefeito Naumi Amorim assinou decreto (989/2018) que garante a continuidade da força-tarefa, feita em parceria com o Exército Brasileiro. O documento determina à Defesa Civil que mobilize todos os órgãos necessários para o abastecimento das populações em situação de emergência por conta da estiagem.

Por mês, a Prefeitura fornece quase seis milhões de litros d’água a mais de dez mil pessoas que moram em 65 localidades de várias regiões de Caucaia. Dez caminhões fazem a entrega em 158 pontos de recepção. A expectativa é de que que esta semana a Operação chegue a 100% de cobertura.

Com isso, voltam a ser assistidas as seguintes regiões: Pindoba, Boqueirãozinho, Boqueirão, Boqueirão da Arara, Porteiras, Coité-Pedreiras, Catarina, Lameirão, Lagoa das Bestas, Jandaiguaba, Tabuleiro Grande, Tucunduba, Bom Princípio, Sítios Novos, Guararu, Mirambé e Catuana.

Populações afetadas pela seca, sem encanamento e com cisternas comunitárias podem acionar a Defesa Civil pelo telefone (85) 3342.0718.

