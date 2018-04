Defesa afirma que Lula vai se apresentar em Curitiba dentro do prazo estipulado

Compartilhar no Facebook

A defesa do ex-presidente Lula informou que o petista vai se apresentar na Superintendência de Policia Federal em Curitiba dentro do prazo estipulado pelo juiz Sergio Moro. O magistrado da 13ª vara Federal de Curitiba determinou que Lula deve se entregar até as 17h desta sexta-feira (5).

Segundo o advogado José Roberto Batochio, Lula “é uma pessoa absolutamente, não direi obediente, mas respeitoso ao poder judiciário e à lei. A minha impressão é que sem dúvida nenhuma ele não se ausentará”. O advogado foi entrevistado pelo jornalista Reinaldo Azevedo, na Band News FM.

O decreto de prisão foi autorizado horas após o Supremo Tribunal Federal negar na madrugada desta quinta-feira (5) o pedido de habeas corpus preventivo, protocolado pela defesa do ex-presidente Lula.

Em janeiro, o ex-presidente teve a condenação dada pelo juiz Sérgio Moro em primeiro grau, confirmada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. Na ocasião, os desembargadores aumentaram a pena de Lula, de nove anos e meio, para 12 anos e um mês de prisão.

Com Agência do Rádio Mais