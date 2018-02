Defesa Civil atende ocorrências após as chuvas desta quinta-feira

Compartilhar no Facebook

Com as chuvas registradas nesta quinta-feira, a Defesa Civil de Fortaleza registrou oito ocorrências, sendo quatro de risco de desabamento, uma de desabamento, duas de alagamento e outra referente a um bueiro sem tampa.

Na Regional VI foram registradas quatro ocorrências, enquanto a Regional IV apresentou duas ocorrências. Já a Regional III e a Regional do Centro registraram uma ocorrência, cada.

A Defesa Civil ressalta que está em alerta e realiza um trabalho de prevenção e monitoramento das áreas de risco da Capital. De acordo com o órgão, em caso de qualquer risco, a população entrar em contato por meio do 190. O órgão conta com equipes 24 horas por dia.