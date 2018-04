Defesa Civil registra 150 ocorrências no mês de março

Compartilhar no Facebook

A Defesa Civil de Fortaleza registrou 150 ocorrências no mês de março de 2018, menos da metade em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 310 ocorrências. A significativa redução é resultado das ações de prevenção implementadas durante todo o ano, a exemplo da limpeza dos recursos hídricos e do constante monitoramento das áreas de risco da capital cearense.

Das 150 ocorrências registradas, 75 foram de risco de desabamento, 34 de alagamentos, 14 de desabamentos, 14 de inundações, 4 de incêndios e 1 de risco de inundação. As demais ocorrências referem-se a quedas de árvores, trotes, vistorias, monitoramentos, asfalto cedendo, vulnerabilidade social, solicitação de material, bueiros e crateras em via pública. De 1º de janeiro até 31 de março deste ano, a Defesa Civil registrou 349 ocorrências.

Alerta

A Defesa Civil ressalta que está em alerta e realiza um trabalho de prevenção e monitoramento das áreas de risco da Capital. Em caso de qualquer risco, a população deve acionar a Defesa Civil por meio do 190. O órgão conta com equipes 24 horas por dia.

Com informações da Defesa Civil