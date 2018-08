Defesa Civil vai retomar Operação Carro-Pipa em Caucaia

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Caucaia (Compdec) retomará em setembro a operação Carro-Pipa, suspensa pelo Ministério da Integração Nacional em junho deste ano. Os trabalhos serão feitos em parceria com o Exército Brasileiro e beneficiarão diretamente a mais de 10 mil pessoas.

São público-alvo da operação caucaienses com problemas no acesso à água e/ou que não sejam beneficiados com sistemas de fornecimento. Sessenta e cinco localidades de diversas regiões do Município voltarão a ser abastecidas com a retomada dos trabalhos.

O acordo entre a Compdec, o Exército e um grupo de 80 controladores dos pontos de recepção já foi firmado. “Desde quando o Governo Federal cortou o recurso da Operação que a gente vem trabalhando pro fornecimento voltar. Nós enviamos ofícios pra Brasília, explicamos a gravidade da situação de tantas pessoas ficarem sem água e conseguimos reverter a situação”, detalha o prefeito Naumi Amorim.

Dez caminhões serão utilizados na força-tarefa, cuja água será fornecida pela Prefeitura. Serão, ao todo, 158 pontos de recepção em dez rotas. “Vamos retomar a Operação depois de muita luta. Isso é algo especialmente importante pras famílias que não conseguiram estocar nada de água das chuvas”, explica o coordenador da Compdec, Airton da Silva.

Por mês, a Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Compdec, distribui 744 carradas de água. Cada uma equivale a 8.000 litros, o que representa um total de 5,9 milhões de litros d’água todo mês.

Com a retomada da operação Carro-Pipa, voltam a ser assistidas as seguintes regiões: Pindoba, Boqueirãozinho, Boqueirão, Boqueirão da Arara, Porteiras, Coité-Pedreiras, Catarina, Lameirão, Lagoa das Bestas, Jandaiguaba, Tabuleiro Grande, Tucunduba, Bom Princípio, Sítios Novos, Guararu, Mirambé e Catuana.

PMC