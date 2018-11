Delegado é baleado após trocar tiros com assaltantes em Fortaleza

Titular da 7ª Região de Varjota, município do Interior do Ceará, o delegado Afonso Timbó Castelo Branco foi baleado após reagir a um assalto no Bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na noite desse sábado, 3.

O delegado foi surpreendido por quatro suspeitos, dentre eles, uma adolescente enquanto entrava em veículo. No local houve trocas de tiros que acertou as costelas do delegado e também o braço da adolescente.

Segundo informações da Polícia Civil, Branco foi encaminhado para um hospital particular e não corre risco de morte. Já a adolescente recebeu atendimento no Frotinha do Bairro Messejana e depois foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.

Os dois suspeitos foram indiciados por latrocínio – na modalidade tentado – e associação criminosa. O maior também foi indiciado por corrupção de menor, informou a Secretaria da Segurança Pública.

O delegado Wilson Neto, titular da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que o crime já foi esclarecido. “Tivemos a participação de quatro pessoas, sendo três maiores e uma menor. Eles não sabiam que o assalto se tratava a um delegado. O objetivo deles era só realizar um roubo”, disse.

Um dos suspeitos foi preso logo em seguida ao crime, e os outros dois homens já identificados pela polícia seguem foragidos.

Com informações G1 Ceará