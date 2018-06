Dentistas recebem capacitação em Caucaia

Investindo na Educação Permanente dos servidores de Caucaia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoveu um novo momento de formação aos dentistas que atuam na Atenção Primária. Durante toda essa quinta-feira, 21, cerca de 100 profissionais estiveram imersos em um dia de atividades realizadas em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

O evento foi destinado também aos municípios que compõem a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, iniciativa do Projeto QualificaAPSUS do órgão estadual. Em pauta, a estratificação de risco e o manejo clínico em Saúde Bucal. Os profissionais assistiram a palestras, receberam material para estudo, trocaram experiências e discutiram casos clínicos.

“A estratificação serve para entender quem é de médio e alto risco e quem realmente precisa do serviço. É oferecer o serviço a quem mais precisa”, explica a coordenadora de Saúde Bucal da SMS, Samara Gadelha.

“Essa atividade faz parte e é um dos desdobramentos do Selo Bronze. A ideia da Secretaria é fazer com que todas as equipes estejam dentro do padrão de excelência do QualificaAPSUS”, pontua o dentista Emanuel Morais, membro do Núcleo de Educação Permanente da SMS, lembrando as nove equipes que receberam a certificação do Governo do Estado na última semana.

Mas esta não a primeira formação dos dentistas no que diz respeito ao tema. Em maio, a SMS promoveu um módulo de oito horas vinculado ao processo de estratificação e ao projeto Humana Luz.

“Iniciamos com a estratificação das gestantes e hoje damos prosseguimento, ampliando o processo. Vimos essa necessidade, que era uma das demandas dos profissionais. Um dos objetivos é melhorar os processos de trabalho”, relatou a coordenadora Samara, que pontuou ainda a importância da parceria com a instituição Paulo Picanço para a realização da atividade.

Com informações da Prefeitura de Caucaia