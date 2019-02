Deputada Aderlânia quer inclusão do Inhamuns no Programa Campos do Ceará

A deputada estadual Aderlânia Noronha (SD), em reunião na tarde desta quarta-feira (13), com o secretário Rogério Pinheiro, titular da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), solicitou a inclusão dos municípios de Parambu, Quiterianópolis, Arneiroz, Independência, bem como de Pedra Branca e Quixeré, no Programa Campos do Ceará.

O Programa tem como intuito investir e aprimorar os campos esportivos de várzea do interior do Estado, tendo o futebol como meio saudável de mitigar a violência, incentivando as práticas solidárias, influindo diretamente na minimização dos problemas ligados à juventude.