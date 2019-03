Deputada Érika Amorim defende que primeira infância deve ser prioridade

A deputada estadual Érika Amorim (PSD) destacou a importância de priorizar a primeira infância no Ceará e no País. Ela participou, nesta quinta-feira (14/3), da programação em alusão ao Dia Internacional da Mulher realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Lá, a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, foi homenageada por sua atuação diante do programa de desenvolvimento infantil “Mais Infância Ceará”.

Presidente da Comissão da Infância e da Adolescência da casa, Érika Amorim, enalteceu o programa. “O diferencial do Mais Infância é a forma como ele abraça as famílias em condição de vulnerabilidade social, prestando uma assistência essencial para garantir o desenvolvimento mais sadio dos pequenos. O programa tem sido reconhecido porque representa um grande avanço para o nosso estado. Precisamos cada vez mais de iniciativas assim. É uma luta que vou encabeçar com garra”, pontuou.

Érika Amorim tem extenso histórico ligado à primeira infância. Como primeira-dama de Caucaia, esteve à frente da mobilização para o município reconquistar o Selo Unicef, certificação destinada a municípios que apresentam melhorias nos indicadores sociais de crianças e adolescentes, reduzindo desigualdades e garantindo direitos.

Ascom