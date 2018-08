Deputada Gorete Pereira lança oficialmente em Maracanaú campanha à reeleição

A presidente do PR no Ceará e deputada federal Gorete Pereira lança oficialmente sua campanha à reeleição para a Câmara dos Deputados às 19h da próxima quinta-feira (23), em Maracanaú. Na ocasião, também será lançada a postulação do vereador Lucinildo Frota a deputado estadual. O evento, que ocorrerá no Feira Center, contará com a presença do governador Camilo Santana e dos candidatos ao Senado, Cid Gomes e Eunício Oliveira.

Gorete Pereira tem forte identificação com o município de Maracanaú. Nos últimos 11 anos, conseguiu liberação para o município de R$ 144.181.500,00, dos quais R$ 47.960.000,00 para a área de saúde.

“Meu compromisso com Maracanaú é firme e histórico. Estarei sempre trabalhando em defesa da população maracanauense, por melhoria de suas condições de vida” afirmou Gorete Pereira, que conseguiu compromisso do governador Camilo Santana para a conclusão dos equipamentos comunitários – creche, escola, CRAS, unidade de saúde e sistema de esgotamento sanitário – para atender os futuros moradores do Residencial Orgulho do Ceará II, localizado às margens do Anel Viário, com 2.092 unidades.

Em julho último, famílias contempladas no primeiro módulo assinaram seus contratos de aquisição de imóveis com o Banco do Brasil. Mas, a entrega foi adiada, até que 1.072 famílias conseguiram receber as primeiras unidades na última sexta-feira, 17.

Na área da Saúde, somente para o Hospital Dr. João Elísio de Holanda, foram destinados R$ 38,4 milhões entre 2007 e 2014 para aquisição de equipamentos, assistência farmacêutica, aquisição de 11 veículos e aparelhos para o Programa Saúde da Família, custeio e reforma da unidade. Também destinou R$ 5,5 milhões para equipar o Hospital da Mulher, incluindo salas de parto humanizados, centro cirúrgico e leitos da maternidade e da neonatologia.

