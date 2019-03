Deputada Patrícia Aguiar defende criação de comissão permanente em Defesa do Idoso

Posted on

A deputada estadual Patrícia Aguiar (PSD) apresentou proposição à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa que prevê a criação de uma comissão permanente no Legislativo Estadual em defesa do idoso. A proposta deverá ser analisada pelos deputados que estão trabalhando da Reforma Regimento Interno.

O Brasil é um país em que o envelhecimento da população caminha a passos largos, mas sabemos que existem deficiências nas políticas públicas voltadas para o idoso e a criação de uma comissão permanente traria os olhares e a atenção necessários para a construção de uma política sólida com ações e projetos voltados para o idoso, justifica Patrícia.

Para compreender a realidade vivenciada por essa faixa da população, a deputada está visitando instituições voltadas para os idosos. Nesta sexta-feira (29), Patrícia visitou o Lar Torres de Mello, que abriga atualmente 230 idosos entre 60 e 104 anos de idade.

Ao lado da gerente-geral da instituição, Liduína Aragão, a deputada visitou todo o Lar e viu o trabalho desenvolvido em benefício dos idosos.

“É trabalho valoroso, que conta com 136 funcionários, além de um serviço de voluntários, mas sabemos que manter uma instituição exige um grande volume de recursos e vamos trabalhar para que esse serviço de qualidade continue sendo prestado em benefício da população”, destacou Patrícia. O Lar Torres de Mello tem mais de 100 anos de existência e tem um custo mensal para as despesas de custeio no valor de cerca de R$ 700 mil mensais.

ASCOM