Deputado André Fernandes é o novo presidente do PSL de Fortaleza

O Partido Social Liberal (PSL) tem novo presidente – o deputado estadual mais votado do Ceará, com 109.742 votos, André Fernandes vai presidir o PSL na Capital cearense. O anuncio será oficializado nesta quarta-feira, 13. Com apenas 21 anos, o parlamentar tem colecionado polêmicas no Legislativo Estadual, sendo o mais recente ter decorado seu gabinete com réplicas de armas.

Fernandes afirma que a prioridade será organizar a sigla para a disputa municipal e preparar terreno para que o futuro prefeito de Fortaleza seja 100% alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Com relação a um possível apoio a candidatura do deputado federal Capitão Wagner, o deputado disse que o partido não bateu o martelo, mas o pensamento é endossar o nome que defenda as bandeiras do Governo Federal.