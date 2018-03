Deputado articula convênio para incentivar a economia solidária no município de Salitre 

Compartilhar no Facebook

O deputado José Airton Cirilo (PT-CE) reuniu o prefeito de Salitre, Rondilson Ribeiro (PT), o deputado estadual Agenor Ribeiro e o secretário adjunto de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, João Bertolino Neto em seu gabinete em Brasília na Câmara dos Deputados. O objetivo era articular um convênio para incentivar a economia solidária no município;

O Secretário adjunto da Senaes, João Neto, fez uma explanação dizendo que o Ministério do Trabalho tem recursos e interesse em investir na preparação de mão-de-obra e na orientação sobre como comercializar o que for produzido.

O deputado José Airton Cirilo (PT-CE) falou da necessidade de qualificação e união em cooperativa dos produtores de mandioca da região e que fará a intermediação entre a Prefeitura de Salitre para fazer projeto junto a UFC para ser concluído o mais breve possível para ser encaminhado ao Ministério do Trabalho. A meta, segundo ele, é a promoção de políticas públicas de Economia Solidária e do desenvolvimento territorial sustentável.

A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Enquanto na economia convencional existe a separação entre os donos do negócio e os empregados, na economia solidária os próprios trabalhadores também são donos. São eles quem tomam as decisões de como tocar o negócio, dividir o trabalho e repartir os resultados.

São milhares de iniciativas econômicas, no campo e na cidade, em que os trabalhadores estão organizados coletivamente: associações e grupos de produtores; cooperativas de agricultura familiar; cooperativas de coleta e reciclagem; empresas recuperadas assumidas pelos trabalhadores; redes de produção, comercialização e consumo; bancos comunitários; cooperativas de crédito; clubes de trocas; entre outras.

Com informações da Ascom