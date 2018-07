Deputado Danilo Forte consegue recursos para Santa Casa de Baturité 

O Ministério da Saúde fez repasse de emenda do deputado Danilo Forte (PSB-CE), no valor de R$ 200 mil, para o Fundo Municipal de Saúde de Baturité. O recurso irá auxiliar no custeio da Santa Casa (Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo) possibilitando a realização de investimentos na qualidade do atendimento à população.

“Esse foi um compromisso assumido com os baturiteenses, trabalhar pela saúde das famílias da região. Os recursos serão aplicados na compra de material hospitalar e medicamentos. Por outro lado, o valor que o município inicialmente iria desembolsar para essas aquisições, agora poderá ser aplicado na compra de equipamentos ou obras de infraestrutura na unidade de saúde”, explica Forte.

A emenda de execução obrigatória foi apresentada pelo parlamentar ao Orçamento Geral da União de 2018 e já está na conta do Fundo Municipal de Saúde de Baturité.

