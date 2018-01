Deputado entra na Justiça para barrar fechamento de emergência do Hospital de Maracanaú

O deputado estadual Julinho (PDT) ingressou com um pedido liminar na Justiça do Ceará para impedir o encerramento dos atendimentos de urgência e de emergência do Hospital Municipal de Maracanaú João Elísio de Holanda, medida recentemente anunciada pela Prefeitura. O parlamentar deu entrada na ação popular na quarta-feira (10) na 2ª Vara Cível de Maracanaú contra o prefeito Firmo Camurça (PR).

A gestão municipal pretende transferir os atendimentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pajuçara, que ainda não foi entregue à população. Conforme outdoor fixado na frente do Hospital Municipal, a mudança passa a vigorar a partir do próximo dia 23. “Essa UPA tão esperada deveria ser uma alternativa para desafogar a rede pública do município, hoje totalmente sobrecarregada. Deveria somar e não substituir o hospital”, defende Julinho.

Julinho argumenta na liminar que o Hospital Municipal está localizado no centro da cidade e tem acesso mais fácil para o conjunto da população maracanauense, enquanto a UPA da Pajuçara fica a seis quilômetros de distância.

O parlamentar afirma ainda que o Conselho Municipal de Saúde (Consam), que tem prerrogativas para opinar sobre a questão, não deliberou sobre o possível fechamento da emergência do hospital. A medida também motivou protestos da população na noite da última sexta-feira (5).

“Há anos a população de Maracanaú aguarda a entrega dessa UPA com a esperança de ter a rede de saúde do município ampliada e, assim, menos lotada e com atendimento mais digno. Quando finalmente a inauguração do equipamento é anunciada, os maracanauenses são surpreendidos por esse duro golpe”, lamenta o deputado Julinho.

Ele pondera que a entrega da UPA da Pajuçara em nada desafogará a saúde pública de Maracanaú se a emergência do hospital municipal fechar. “Talvez até complique mais e, de quebra, nosso povo ainda perde uma alternativa de atendimento em localização central”, acrescenta.

