Deputado José Sarto é eleito secretário-geral do ParlaNordeste

Reunidos em São Luís do Maranhão, nesta sexta-feira (29), os presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados da Região Nordeste consolidaram o ParlaNordeste, que tem como objetivo discutir problemas comuns da região e formar grupo de pressão junto ao Congresso Nacional e Governo Federal. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), foi eleito, secretário-geral do organismo.

A presidência do colegiado coube ao presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), anfitrião do encontro.

Durante o ParlaNordeste os deputados discutiram temas como reforma da Previdência, Consórcio dos Estados do Nordeste e defesa de instituições como Dnocs, Codevasf, Sudene e BNB. “Nós, nordestinos, queremos a defesa do Nordeste, porque a região precisa e merece ser olhada com mais carinho”, disse Sarto durante o evento.

Ao fim do encontro, foi assinada a Carta São Luís, contendo propostas e encaminhamentos de interesse da região Nordeste e do Poder Legislativo. Também participaram da comitiva do Ceará os deputados Acrísio Sena (PT), Danniel Oliveira (MDB) e Walter Cavalcante (MDB).

O I Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste aconteceu no Ceará, tendo como temática principal a criação do colegiado nordestino, que congrega os dirigentes dos legislativos estaduais. Na segunda edição, realizada na Bahia, foram eleitos os integrantes do ParlaNordeste e criada a Frente Parlamentar pela Revitalização do Rio São Francisco e a não Privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. O quarto encontro será realizado em Salvador, conforme ficou deliberado hoje, em São Luís.