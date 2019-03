Deputado Júnior Mano lamenta ausência do ministro Paulo Guedes da reunião da CCJ

A desistência do ministro da Economia, Paulo Guedes, de comparecer à CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (26) para debater a reforma da previdência repercutiu no meio político nacional.

O deputado Júnior Mano (PR) lamentou a ausência do ministro no debate: “É lamentável que o Ministro Paulo Guedes tenha desistido de ir ao encontro com a CCJ para explicar a reforma da previdência. Só podemos entrar em um consenso e construir um país melhor através do diálogo para que todos saiam ganhando! E esse debate seria fundamental para o futuro do Brasil, pois precisamos fazer os ponderamentos e questionamentos necessários sobre essa reforma” finalizou o parlamentar.

Em nota, o Ministério da Economia disse que “a ida do ministro à CCJ será mais produtiva a partir da definição do relator”. Em seu lugar, Guedes enviará técnicos para darem explicações sobre a proposta de reforma da Previdência. A expectativa é que o ministro só vá ao colegiado depois que houver uma maior organização da base aliada, já com o relator da proposição escolhido.

Ascom