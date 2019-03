Deputado Nizo Costa abandona Patriota e se filia ao PSB

O PSB ganhou, nesta terça-feira, 19, o deputado estadual Nizo Costa e ampliou para dois parlamentares a representação na Assembleia Legislativa. Em 2018, o PSB elegeu Audic Mota que, nessa segunda-feira, 18, foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por abuso do poder econômico. Nizo conquistou o mandato com o apoio do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, que hoje comanda o PR no Ceará.

De acordo com o deputado Denis Bezerra, o deputado Nizo Costa chega para fortalecer as frentes do Partido no Ceará para as eleições de 2020 e 2022.

A formalidade contou com a chancela do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, além do suplente de deputado estadual pelo PSB do Ceará, PPCell, o ex-governador de São Paulo, Márcio França e o ex-deputado federal, Beto Albuquerque que participou da campanha presidencial ao lado de Marina Silva.