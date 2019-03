Deputado Salmito destaca ‘operação interfederativa’ que evitou tragédia em Ubajara

O deputado Salmito (PDT) enalteceu a “operação interfederativa”, realizada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Ubajara que evitou uma tragédia naquele município. Ele parabenizou, principalmente, o Governador Camilo Santana e o prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos, pela construção do sangradouro na barragem de Granjeiro, que segundo ele, garantiu a segurança dos moradores da região devido os riscos de arrombamento do reservatório. O pronunciamento aconteceu na sessão desta quarta-feira (20), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado.

O deputado, que alterou sua agenda nos dias 18 e 19, foi ao local acompanhar e apoiar as diversas iniciativas de prevenção ao arrombamento da barragem. Ele ressaltou, ainda, as presenças de voluntários e de outras autoridades, como o prefeito de Ibiapina (Leandro Linhares), o prefeito (Jaydson Aguiar) e o vice (Mardes de Oliveira) de Tianguá, o bispo da Diocese de Tianguá (Dom Edimilson Neves), e técnicos da Agência Nacional das Águas.

“O risco, comprometendo as vidas das 2 mil pessoas da comunidade de Jaburu, foi prevenido. Agora, o objetivo é salvar a barragem tão importante para os produtores locais e esse é o próximo passo que pretendemos fazer”, disse Salmito.

Na ação, foram mobilizados os órgãos, tais como Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), Superintendência de Obras Hidraúlicas (Sohidra), Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, dentre outros.

ASCOM