Deputado Salmito é o novo presidente da Universidade do Parlamento

A Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace) terá como seu presidente para o biênio 2019/2020, o deputado Salmito (PDT). O anúncio oficial foi feito no final da tarde de ontem, quinta-feira (14), pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), deputado José Sarto.

“É uma honra ter a confiança da Mesa Diretora, do presidente José Sarto. Espero contribuir com a capacitação de quadros para a gestão pública, seja para o Executivo ou Legislativo”, destacou o novo presidente. Salmito ressalta que a agenda de trabalho buscará efetivar as intercessões da Unipace, Inesp e Comissão de Altos Estudos,e, assim, servir com conceitos, novas ideias e pautas propositivas para o Ceará e para a população cearense.

Durante a reunião, o presidente José Sarto afirmou que a Unipace, juntamente com o Inesp e com a Comissão de Altos Estudos, deve produzir projetos e programas de discussão com a sociedade e a academia. Segundo Sarto, a iniciativa busca colocar o Parlamento no centro de debates da macropolítica e das macroideias.

Salmito é professor e sociólogo. Foi vereador de Fortaleza de 2005 a 2018 e, por três vezes, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

ASCOM/CE