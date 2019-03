Deputado Salmito enaltece debate sobre a previdência

O deputado Salmito (PDT), destacou a realização do debate sobre a reforma da previdência, que acontecerá nesta sexta-feira (15), na Assembleia Legislativa. O aparte se deu durante o pronunciamento do deputado Romeu Aldigueri (PDT), no primeiro expediente da sessão plenária desta quinta-feira (14).

O parlamentar enalteceu o seu partido, o PDT, idealizador do evento, por estar buscando construir um debate qualificado, discutindo com a academia e com economistas, apresentando dados consistentes sobre o tema. “É muito importante não ser contra, por ser contra. Todas as reformas de governos anteriores, de diferentes partidos, inclusive de adversários, são semelhantes”, lembrou.