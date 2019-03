Deputado Salmito trata na Secretaria de Recursos Hídricos da segurança das barragens cearenses

Em reunião realizada, nesta sexta-feira (22), com o secretário de Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira, o deputado Salmito (PDT), debateu política de segurança das barragens do Estado do Ceará. O parlamentar participou do encontro acompanhado do deputado federal Leônidas Cristino e do prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos.

No último sábado, Salmito interrompeu sua agenda e foi até Ubajara para apoiar e acompanhar a operação em torno da construção do sangradouro da barragem do açude Granjeiro, em Ubajara. O espelho d’água, que é privado, estava ameaçado de sangrar e inundar a região. A medida foi preventiva. O deputado quer que o Estado busque soluções para situações como esta para evitar problemas futuros.